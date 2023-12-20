Джон Кірбі – координатор Ради національної безпеки США

Сенат США може схвалити пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу.

Джон Кірбі повторив слова президента США про те, що Вашингтон буде й надалі підтримувати Україну і робитиме все можливе, щоб Україна змогла отримати необхідну допомогу.

«Але ми маємо мати підтримку Конгресу. Вони повинні розглянути цей додатковий запит. У нас залишився ще один до кінця року, а потім закінчаться кошти, виділені Конгресом на ці цілі. І, як ви знаєте, потрібно кілька днів, іноді тижнів, щоб частина цієї допомоги потрапила в Україну», – сказав Джон Кірбі.

Представник Білого дому заявив про досягнення прогресу на переговорах з представниками Республіканської партії. За словами Кірбі, важливо, щоб США просунулися із додатковим фінансуванням для України, тому що бойові дії не припиняться.

«Отже, час не на нашому боці. Ми хочемо отримати це фінансування якомога швидше. І, це, схоже, буде у січні. Але чим раніше, тим краще», – додав Джон Кірбі.

Раніше повідомлялось, що Сенат США не може проголосувати за продовження військової допомоги Україні до кінця 2023 року. У спільній заяві лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та лідер республіканців Мітч Макконнелл заявили, що «учасники переговорів досягають обнадійливого прогресу, але залишаються складні питання».

У вересні 2023 року Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 млрд доларів, що містить понад 61 млрд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Питання захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами й республіканцями в Конгресі, яке нині гальмує схвалення додаткового фінансового запиту Білого дому.

Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов’язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої. Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу, але переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.

Вже 6 грудня демократи у Сенаті США представили новий пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 млрд доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону. Але законодавці США все ще не можуть домовитись про пакет заходів із зміцнення безпеки кордону в обмін на голоси республіканців за законопроект, що включає допомогу Україні.