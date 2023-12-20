Сенат США не зможе проголосувати за продовження військової допомоги Україні до кінця цього року. Про це 20 грудня заявили лідери обох партій у Сенаті, пише агенція Reuters.

У спільній заяві лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та лідер республіканців Мітч Макконнелл заявили, що «учасники переговорів досягають обнадійливого прогресу, але залишаються складні питання».

Окремо Шумер наголосив, що «переговірники працюватимуть дуже старанно під час грудневих та січневих канікул, і наразі їх мета – зробити щось, як тільки Сенат поновить роботу».

Ще у вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 млрд доларів, що містить понад 61 млрд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Питання захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами й республіканцями в Конгресі, яке нині гальмує схвалення додаткового фінансового запиту Білого дому.

Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов’язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої. Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу, але переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.

Вже 6 грудня демократи у Сенаті США представили новий пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 млрд доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону. Але законодавці США все ще не можуть домовитись про пакет заходів із зміцнення безпеки кордону в обмін на голоси республіканців за законопроект, що включає допомогу Україні.