Із серпня по жовтень 2023 року партнери пообіцяли передати Україні 2,11 млрд євро. Це майже вдесятеро менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у дослідженні Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки.

За словами журналістів, Інститут світової економіки в Кілі підрахував, що з серпня по жовтень партнери пообіцяли передати Україні 2,11 млрд євро. Це майже вдесятеро менше, ніж за аналогічний період минулого року. Видання пише, що фінансова підтримка України опустилася на найнижчий рівень з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Наші цифри підтверджують враження, що прихильники стали більш нерішучими в останні місяці», – заявив Крістоф Требеш, керівник групи Ukraine Support Tracker.

Він також зазначив, що Україна стає залежною від невеликої кількості великих партнерів. Наприклад, Німеччини чи Сполучених Штатів Америки. Повідомляється, що масштабні пакети підтримки України обговорюють і в Євросоюзі, і в США, однак процес їх ухвалення стикається з політичною опозицією.

Требеш зазначив, що зараз Україна може тільки сподіватися, що ЄС нарешті ухвалить давно оголошений пакет допомоги в 50 млрд євро, оскільки допомога від США перебуває в невизначеному стані. Аналітик заявив, що подальша затримка тільки зміцнить позиції Росії.