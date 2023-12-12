Зустріч Зеленського з Байденом у Білому домі

Під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок, 12 грудня, президент США Джозеф Байден оголосив про виділення 200 млн доларів допомоги нашій державі.

«Я щойно підписав рішення про виділення ще 200 мільйонів доларів шляхом списання майна Міністерства оборони для України. Вони прийдуть швидко», – сказав Байден.

Крім того, президент США наголосив на необхідності схвалення Конгресом США додаткового фінансування для України. Якщо цього не станеться, наголосив Байден, для Владіміра Путіна це стане «різдвяним подарунком».

Сидячи поруч із Зеленським в Овальному кабінеті, Байден відкрив свою зустріч словами «ми стоїмо на справжньому переломі історії». Байден також додав, що Конгресу необхідно ухвалити додаткові кошти, щоб надати більше допомоги Україні.

Президент США сказав Зеленському, що Сполучені Штати будуть стояти на боці України, навіть якщо республіканці заблокують пакет допомоги.

Зазначимо, що раніше сьогодні в рамках під час візиту до США президент Зеленський провів зустріч зі сенаторами. Він наголошував на необхідності підтримки нашої держави, надання далекобійної зброї, систем ППО. Зеленський попередив сенаторів – Україна не відмовиться від бойових дій, якщо підтримка ослабне. Тоді боротьба з РФ переросте у партизанську війну. Сенатори, які вийшли з брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським, заявили, що він не заперечував заклики до безпеки кордонів у Сполучених Штатах, старанно уникаючи втручання в те, що стало головним питанням внутрішньої політики США. Натомість Зеленський зосередився на поясненні, чому допомога США є такою важливою для України.

До слова, раніше Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї. Документ сприятиме будівництву в нашій країні виробничих потужностей для забезпечення ЗСУ зброєю.