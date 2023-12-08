Адміністрація Байдена розглядає можливість піти на поступки республіканцям у Сенаті, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю. Про це 8 грудня повідомляє агенція Reuters.

Зараз Білий дім і Конгрес США намагаються укласти угоду, яка передбачала б надання військової допомоги двом країнам-союзникам і водночас перешкоджала нелегальній імміграції через кордон США та Мексики.

Республіканці відмовилися схвалити додаткове фінансування України без заходів для скорочення рекордної кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США.

Президент Джо Байден врешті заявив, що він готовий піти на значні поступки щодо безпеки кордону. Джерело повідомило журналістам, що Білий дім підтримує підвищення стандартів для надання притулку.

Адміністрація Байдена також розгляне певну форму положення про «безпечну третю країну», яка відмовлятиме у наданні притулку мігрантам, що проходять через неї на шляху до США. Іншим можливим пунктом домовленості може бути розширення процесу швидкої депортації. Вона буде діяти по всій країні, а не на кордоні.

За словами джерела, двопартійна група сенаторів, які намагаються досягти згоди, також обговорюють кількісне обмеження запитів на надання притулку. Позиція адміністрації Байдена щодо такого обмеження залишається незрозумілою.

Речник Білого дому Анджело Фернандес Ернандес сказав, що президент відкритий для компромісу. Палата представників планує завершити роботу до 14 грудня.