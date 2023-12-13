До пакета допомоги увійдуть боєприпаси та засоби ППО

Державний департамент США уточнив, яке озброєння входитиме до пакета військової допомоги для України, про надання якого напередодні оголосив президент США Джо Байден. Водночас якщо Конгрес США не ухвалить рішення щодо надання додаткової допомоги для України, це буде один з останніх пакетів допомоги, заявив держсекретар Ентоні Блінкен у вівторок, 12 грудня.

До пакета військової допомоги від США, який оголосив Джо Байден на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, увійдуть:

засоби протиповітряної оборони та компоненти для систем ППО;

боєприпаси для артилерійських ракетних систем;

артилерійські 155-мм та 105-мм;

протитанкові боєприпаси;

високошвидкісні протирадіаційні ракети;

стрілецькі боєприпаси;

пакет для підривних робіт;

загороджувальні споруди HESCO та запасні частини; допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

«Сполучені Штати та коаліція з понад 50 країн, яку ми зібрали, продовжують надавати важливу підтримку українським силам. Однак, якщо Конгрес не вживе заходів для ухвалення додаткової допомоги, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, які ми зможемо надати Україні», – повідомив Ентоні Блінкен.

За його словами, наразі держдеп продовжує закликати Конгрес допомогти Україні у захисті проти Росії.

Нагадаємо, 12 грудня Джо Байден зустрівся із Володимиром Зеленським у Білому Домі та оголосив про виділення пакета військової допомоги Україні. Відповідна передача відбудеться коштом списаного майна міністерства оборони США. Крім того, президент США наголосив на необхідності схвалення Конгресом США додаткового фінансування для України. Якщо цього не станеться, наголосив Байден, для Владіміра Путіна це стане «різдвяним подарунком».