Україна отримає 550 млн доларів у межах проекту Світового банку

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали грантову та кредитну угоди у межах проекту Світового банку для відновлення сільського господарства України. Про це у середу, 8 листопада, повідомили у міністерстві фінансів України.

Зазначається, що проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE) фінансується з двох джерел: з позики Світового банку у розмірі 230 млн доларів США із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії, та гранту у розмірі 320 млн доларів США від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

З цих грошей 500 млн доларів спрямують на фінансування Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» у 2023-2024 роках з фокусом на аграрні підприємства.

«Залучені кошти дозволять зменшити вартість запозичень для аграріїв попри війну, аби вони мали змогу продовжити сільськогосподарське виробництво. Цей компонент проекту впроваджуватиметься Фондом розвитку підприємництва», – йдеться у повідомленні.

Сільгоспвиробники також зможуть отримати гранти, на які передбачено близько 50 млн доларів.

«Сільське господарство зазнає значних збитків від агресивної війни Росії, що має негативні наслідки для продовольчої безпеки як України, так і всього світу. Підписання угод між Україною та Світовим банком є надзвичайно своєчасним та Проект ARISE допоможе тисячам українських аграріїв і надалі здійснювати виробництво в умовах війни», – говорить міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як повідомляло видання Forbes у липні 2023 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії український ринок сільськогосподарських земель втратив 11,5 мільярда гривень. Найбільших втрат – понад 2,7 млрд грн зазнав ринок земель у Харківській області, яка була лідером за часткою сільгоспземель в обігу до повномасштабного вторгнення. Майже 1,17 млрд грн втратив ринок земель Херсонської області.