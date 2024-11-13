Міністр фінансів України Сергій Марченко (справа) та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом (зліва)

Україна та Світовий банк підписали угоди за новим системним проєктом «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE) на загальну суму 750 млн доларів. Про це повідомила пресслужба міністерства фінансів України 13 листопада.

«Реалізація проєкту SURGE допоможе уряду України покращити процес управління публічними інвестиціями, зробивши його більш ефективним та прозорим. Це є важливим кроком для подальшого забезпечення потреб відновлення України», – пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

Очікується, що Україна вже до кінця 2024 року виконає умови, передбачені угодою про позику з МБРР, та отримає 400 млн доларів зі загальної суми у 750 млн доларів.

У межах проєкту SURGE Україна та Світовий банк підписали три угоди:

щодо позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на суму 450 млн доларів із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії;

кредитну угоду обсягом 300 млн доларів зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови (SPUR) Кризового фонду банку;

грантову угоду за інвестиційним компонентом «Зміцнення спроможності уряду щодо впровадження фіскальної реформи» (STRONG) обсягом 10 млн доларів від Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

«Проєкт STRONG має на меті підтримку ефективного впровадження інституційних реформ в межах SURGE. Реалізація SURGE буде здійснюватися з використанням фінансового інструменту “Програма кредитування з прив’язкою до результатів” (Program-for-results»)», – пояснили у відомстві.

Нагадаємо, 8 листопада міністерство фінансів повідомило, що Україна отримає 1,3 млрд доларів гранту від Світового банку. Гроші спрямують на часткову компенсацію видатків державного бюджету.