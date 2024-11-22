23% українців курять щоденно, 4% - час від часу

Частка курців серед українців зменшилася до 27%, у порівнянні з 30% у 2023 році. Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, які опублікували у четвер, 21 листопада, з нагоди Міжнародного дня відмови від куріння.

Опитування, яке провели у вересні-жовтні 2024 року, показало тенденцію до зменшення споживання тютюнових та нікотинових виробів серед українців. Згідно з даними, 27% опитаних громадян України курять, серед них 23% – щоденно, 4% – час від часу. У грудні 2023 року 30% опитаних українців були курцями, у 2022 році цей показник становив 32%.

Інфографіка Київського міжнародного інституту соціології

Соціологи вважають, що на зменшення курців вплинули два фактори:

антитютюновий закон №1978,

політика щорічного підвищення акцизів.

«Тобто ми спостерігаємо тенденцію до зниження поширеності вживання тютюну та нікотину серед дорослого населення. Також знижується споживання традиційних сигарет, тоді як споживання новітніх тютюнових та нікотинових виробів, навпаки, зростає», – розповіла заступниця директора Київського міжнародного інституту соціології Вікторія Захожа.

За її словами, наразі в Україні зберігається тенденція до того, що більше курять респонденти віком 18-39 років. Опитування свідчить, що 27% українців цього віку є щоденними курцями. При цьому зростає споживання електронних цигарок – 45% молодих українців віком 18-29 років курять тютюнові вироби для електричного нагрівання. Рік назад цей показник становив 37%.

Для тютюнових виробів для нагрівання в Україні створені преференційні умови:

відсутність заборони ароматизаторів,

винятки щодо банерної реклами,

лише текстові попередження на упаковках.

Тому споживання таких виробів зростає з кожним роком. Згідно з опитуванням, більшість українців підтримують антитютюнові заходи, спрямовані на захист молоді від приваблення до вживання тютюнових та нікотинових виробів, зокрема:

70% респондентів підтримує заборону реклами брендів електронних пристроїв для куріння та електронних сигарет,

68% підтримують заборону видимого розміщення пачок тютюнових виробів у місцях торгівлі,

62% виступають за заборону ароматизованих тютюнових виробів,

56% підтримує підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та рідини до електронних сигарет.

Як реклама сигарет впливає на українців

Дані про кількість курців в Україні корелюються з рівнем впливу реклами тютюнових та нікотинових виробів: всього на неї наражаються 43% опитаних. Найчастіше рекламу сигарет спостерігають:

у місцях торгівлі – 32%,

на банерній рекламі в інтернеті – 18%.

«Заради подолання тютюнової епідемії серед дітей та молоді ми з колегами зареєстрували законопроєкт №12091, який передбачає заборону тютюнової викладки в місцях торгівлі, банерної реклами в інтернеті, ароматизованих тютюнових виробів та впроваджує комбіновані медичні попередження на упаковках всіх тютюнових виробів», – повідомила народна депутатка України Лада Булах.

За її словами, такі заходи дозволять зменшити привабливість шкідливої продукції та захистити дітей та молодь від нікотину.

Антитютюновий закон в Україні

Як повідомляв ZAXID.NET, 16 грудня 2021 року Верховна Рада ухвалила так званий антитютюновий закон, що прирівняв електронні сигарети до звичайних. Різні частини цього закону набиратимуть чинності поступово. З 11 липня 2022 року в Україні заборонили курити IQOS, Glo та інші вейпи у громадських місцях.

11 липня 2023 року в Україні набрала чинності чергова правка до закону №1978, що забороняє рекламу тютюнових виробів та електронних пристроїв, а також продаж ароматизованих сигарет.

Від 1 жовтня 2024 року в Україні акциз на сигарети розраховують у євро, а не у гривнях. Це передбачено законопроєктом №12000. Тому з 1 січня 2025 року в Україні акциз на сигарети буде підвищено на 23%. До 2028 року заплановано щорічне збільшення акцизу на 5%. Це призведе до підвищення цін на сигарети вже на початку 2025 року мінімум на 17%.