Із понеділка, 11 липня, в Україні набрав чинності закон, що прирівнює електронні сигарети до звичайних та забороняє курити їх у громадських місцях. За порушення законодавства каратимуть штрафами від 170 грн до 15 тис. грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, 16 грудня Верховна Рада України у другому читанні ухвалила так званий антитютюновий закон, що прирівняв електронні сигарети до звичайних. 6 січня його підписав президент Володимир Зеленський.

Різні частини закону набиратимуть чинності поступово. З 11 липня в Україні забороняється курити IQOS, Glo та інші вейпи у громадських місцях, зокрема:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях та на території спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури та спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об'єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального використання житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі таксі;

на вокзалах та станціях;

на зупинках маршрутних транспортних засобів.

Єдиним місцем, де вейпи можна курити всередині приміщення, залишають лише аеропорти. Міські, сільські та селищні ради зможуть самостійно визначати додаткові вільні від куріння місця в межах своїх громад.

За порушення заборони передбачений штраф до 170 грн, за повторне порушення – до 340 грн. За куріння у транспорті чи на зупинках відразу штрафуватимуть до 340 грн. За розміщення попільничок у не призначених для цього місцях передбачений штраф від 1 тис. грн. За продаж вейпів неповнолітнім загрожує штраф від 1020 грн до 10,2 тис. грн.

Із липня 2023 року буде заборонено продавати ароматизовані сигарети та тютюн для самокруток, а з січня 2024 року виробники тютюнових виробів повинні будуть наносити спеціальне маркування про шкідливість на електронні сигарети, а також зросте площа такого маркування на звичайних пачках сигарет.