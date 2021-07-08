17 громадських організацій Львова та області доєдналися до всеукраїнської кампанії «Молодь вільна від куріння» і вимагають заборонити куріння у приміщеннях ресторанів не тільки сигарет, але й кальянів, тютюнових виробів електричного нагрівання, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронних сигарет, нікотинових подушечок (напр. бренди IQOS, glo, lil SOLID, VELO та ін.) Також вони закликають заборонити рекламу такої продукції. З відповідними зверненнями представники громадськості звернулися до міської та обласної рад, народних депутатів.

В межах кампанії провели соціологічні дослідження, які вказують на те, що мода на куріння серед молоді (18-30 років) зростає. За результатами опитування у Львові, серед молоді 18-35 років 37% курять сигарети, 8% – IQOS та електронні сигарети, 22% – кальяни.

«Молодь зафіксувала 120 ресторанів порушників, з яких у 60-ти було дозволено куріння IQOS у приміщеннях, у 40 - куріння кальяну, у 20 - куріння glo. В усіх закладах була присутня реклама тютюнових виробів у вигляді табличок, постерів та вітрин», – зазначено у прес-релізі активістів, надісланому в редакцію ZAXID.NET.

Представники громадськості, місцевої влади та депутатів провели круглі столи, під час яких напрацювали такі пропозиції:

заборонити у приміщеннях ресторанів курити та вживати IQOS/glo/VELO/кальяни;

заборонити рекламу сигарет/IQOS/glo/VELO/кальянів шляхом викладки, оформлення вітрин у магазинах та ресторанах, роботи промоутерів;

розробити та затвердити програму захисту молоді міста Львова від негативного впливу куріння усіх видів тютюнових виробів;

звернутись до ВР підтримати законопроект №4358 від 13.05.2021 в цілому, врахувавши правки щодо заборони видимого розміщення у точках продажу;

розмістити соціальну рекламу щодо шкідливого впливу сигарет/ IQOS/ glo/ VELO/ кальянів.

Звернення скерували до Львівської міської та обласної рад, народних депутатів від Львівщини.