У вівторок, 1 червня, Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект, який забороняє куріння електронних сигарет у громадських місцях. Законопроект підтримали 339 нардепів.

Авторами законопроекту №4358 є нардепи від «Слуги народу», «Голосу» і групи «За майбутнє». Він є доопрацьованим варіантом проекту №2813, спрямованого на захист здоров’я громадян від шкідливого впливу тютюну. Законопроект враховує позиції авторів чотирьох законопроектів, а також зацікавлених сторін – представників сфери охорони здоров’я, громадськості, експертних та наукових кіл.

Автори переконують, що законопроект запровадить європейські вимоги до медичних попереджень на тютюнових виробах та електронних сигарет.

Він, зокрема, встановлює заборону куріння електронних приладів в громадських місцях і на робочих місцях. Заборона куріння бездимних і електронних сигарет в громадських місцях набуде чинності через шість місяців після прийняття закону (проект чекає ще голосування у другому читанні).

Також законопроект має обмежити рекламу електронних сигарет та рідин до них, тютюнових виробів та електронних пристроїв для куріння (IQOS/glo). Закон вводить вимогу про те, що 30% площі на пачках тютюнових виробів для бездимних сигарет повинні займати медичні попередження.