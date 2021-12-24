Верховна Рада остаточно ухвалила так званий антитютюновий законопроект, який прирівнює електронні сигарети до звичайних. Цей закон вступить у силу через 18 місяців – у червні 2023 року – і суттєво змінить правила гри на тютюновому ринку.

ZAXID.NET проаналізував, що змінює новий закон та коли він запрацює, а також, які нові правила тепер чекають на курців.

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Що це за закон?

В Україні куріння електронних сигарет, як-от IQOS, Glo та інші вейпи, ніяк не регулюється. Із 1 січня цього року уже запровадили штрафи за продаж вейпів неповнолітнім. Перше порушення карається штрафом до 13600 грн, повторне – штраф до 23800 грн з можливою конфіскацією майна.

Однак, аби ці зміни до законодавства повноцінно запрацювали, було необхідно ухвалити антитютюновий законопроект №4358, який ще рік тому зареєстрували нардепи від «Слуги народу», «Голосу» і групи «За майбутнє». У червні депутати Верховної Ради проголосували за нього у першому читанні, а 16 грудня, після доопрацювання в комітетах, його підтримали у другому читанні.

Новий закон дає визначення різним видам електронних сигарет, бездимним тютюновим виробам та смако-ароматичним додатками до сигарет, а також вводить додаткові заборони на використання електронних цигарок.

Закон вступить в дію через 18 місяців після його ухвалення, тобто, лише у червні 2023 року. За цей час уряд має внести зміни в інші документи, відповідно до цього закону, а також розробити інші документи, необхідні для повноцінної роботи антитютюнового закону.

Що забороняє закон?

Насамперед, закон прирівнює електронні цигарки до звичайних, а, отже, закон забороняє продаж електронних сигарет та компонентів до них дітям віком до 18 років, а також рекламу, спонсорство та стимулювання продажу таких виробів, зокрема в інтернеті та соцмережах. Крім цього, запроваджується спеціальне маркування про шкідливість на упаковках стіків сигарет, заправок до них, а також бездимних тютюнових виробів – так само як і на звичайних сигаретах.

Попередження про шкідливий вплив на пачках має займати 65% площі, а не 50%, як було раніше, а також супроводжуватися реалістичними зображеннями хвороб, спричинених курінням. Таким чином українське законодавство щодо маркування тютюнових виробів прирівняли до директив ЄС.

Закон також забороняє використовувати смакові та ароматичні добавки (фруктові, ягідні) як компоненти звичайних чи електронних сигарет. Урядовці пояснюють це тим, що такі компоненти найчастіше приваблюють дітей та молодь, які через ці добавки можуть не до кінця усвідомлювати шкідливий вплив паління на організм.

Де тепер можна курити?

Зараз в Україні заборонено курити цигарки у всіх громадських місцях, в тому числі на зупинках громадського транспорту, у під'їздах, підземних переходах, на дитмайданчиках. Після вступу у дію нового закону ця ж заборона буде поширена і на вейпи. За порушення заборони передбачений штраф до 170 грн, за повторне порушення – до 340 грн. За куріння у транспорті чи на зупинках відразу штрафуватимуть до 340 грн.

Єдиним місцем, де вейпи можна буде курити всередині приміщення, залишаться лише аеропорти. Міські, сільські та селищні ради зможуть самостійно визначати додаткові вільні від куріння місця в межах своїх громад.

Що передувало закону?

У 2006 році Україна ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну. Ця угода стала першим міжнародним договором, який Україна була зобов’язана виконувати. Конвенцію створили у відповідь на високий ризик смертності від куріння у світі. Її ратифікувала 181 країна.

«Вживання тютюнових виробів – один з основних факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань (серцево-судинних, цукрового діабету, раку, хронічних обструктивних захворювань легень і розладів психічного здоров’я), що є причиною майже 84 % усіх смертей в Україні. Щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб, спричинених курінням», – повідомляють у МОЗ.

За дослідженнями Центру громадського здоров’я, в Україні серед молоді віком від 13 до 15 років майже кожен п’ятий курить електронні сигарети, а понад 70% підлітків вважають електронні цигарки безпечними для здоров’я.