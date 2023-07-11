Із вівторка, 11 липня, в Україні набрала чинності чергова правка до закону №1978, що прирівнює забороняє рекламу тютюнових виробів та електронних пристроїв, а також продаж ароматизованих сигарет. Порушників каратимуть штрафом від 20 до 50 тис. грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, 16 грудня 2021 року Верховна Рада ухвалила так званий антитютюновий закон, що прирівняв електронні сигарети до звичайних. Різні частини цього закону набиратимуть чинності поступово. Із 11 липня 2022 року в Україні заборонили курити IQOS, Glo та інші вейпи у громадських місцях.

Із 11 липня 2023 року забороняється:

реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;

продаж ароматизованих сигарет.

Тим, хто продаватиме ароматизовані цигарки неповнолітнім, загрожує 1020 грн штрафу, а за повторне порушення – 10 200 грн. Крім цього, відповідальність за куріння ароматизованих цигарок відтепер прирівнюється до куріння звичанийх.

Додамо, що з січня 2024 року виробники тютюнових виробів повинні будуть наносити спеціальне маркування про шкідливість на електронні сигарети, а також зросте площа такого маркування на звичайних пачках сигарет.