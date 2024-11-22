Концерт Степана Гіги

На гостей чекають найпопулярніші хіти артиста, зокрема, «Золото Карпат», «Яворина», «Цей сон» та багато інших. Концерт відбудеться у рамках великого ювілейного туру, про що Степан Гіга розповів своїм прихильникам в інстаграмі.

«Готуйтеся до незабутніх емоцій, адже ми вирушаємо у великий ювілейний тур! Це будуть особливі зустрічі – там, де наші серця битимуться в унісон, разом з вами на кожній ноті», – анонсує Степан Гіга.

Подія відбудеться 12 грудня о 19:00 у Malevich Concert Arena. Не пропустіть нагоду насолодитися живим виконанням і поринути в атмосферу справжньої української пісні!

Квитки можна придбати за посиланням: https://lviv.karabas.com/stepan-hiha-21/order/