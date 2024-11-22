З 1 до 10 грудня у Львові триватиме ХХIV міжнародний фестиваль Jazz Bez. Цей фестиваль сучасної імпровізаційної музики відбувається щорічно на початку грудня, він також є одним із найтриваліших джазових фестивалів країни з унікальним форматом.

Засновником фестивалю є мистецьке об'єднання «Дзиґа». Цьогоріч XXIV Jazz Bez згуртує довкола музики 7 міст: Львів, Дрогобич, Тернопіль, Рівне і Київ, а в Польщі – Перемишль та Краків.

Гаслом цьогорічного фестивалю є «Повернення до основ». У концертах можна буде почути потужне вокальне виконання, переплетення класичної музики й автентичних мелодій від більш як 30 артистів з України, Польщі, Норвегії та Ізраїлю. Концерти пройдуть у Львівській національній філармонії, в артцентрі «Дзиґа», а також на спеціальному вечорі в музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької у Львові.

Програма ХХIV міжнародного фестивалю Jazz Bez у Львові

1 грудня, неділя

Преподія фестивалю: спеціальний вечір імпровізацій «Українське фентезі». Марія Яремак і струнний квартет Liberté.

17:00, музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові

6 грудня, п’ятниця

Міжнародний проєкт:

Haim Peskoff / Dima Gorelik та друзі (Польща, Данія).

20:00, артцентр «Дзиґа»

7 грудня, субота

New Brain Trio зі свіжою програмою «Леонтович в джазі».

19:00, артцентр «Дзиґа»

8 грудня, неділя

Jazz Bez Kids: спеціальна програма для дітей від диригентки та музичної педагогині Ірини Вакуліної

12:00, артцентр «Дзиґа». Вхід вільний.

I блок. Міжнародне тріо:

Shachar Elnatan / Inbar Elnatan /Marinita (Ізраїль, США, Україна).

II блок. Міжнародний квартет:

Hofseth / Wylezol / Zakus / Borys (Норвегія, Польща, Україна).

18:00, Львівська національна філармонія