Фестиваль Jazz Bez оголосив програму
Концерти відбудуться з 1 до 10 грудня
З 1 до 10 грудня у Львові триватиме ХХIV міжнародний фестиваль Jazz Bez. Цей фестиваль сучасної імпровізаційної музики відбувається щорічно на початку грудня, він також є одним із найтриваліших джазових фестивалів країни з унікальним форматом.
Засновником фестивалю є мистецьке об'єднання «Дзиґа». Цьогоріч XXIV Jazz Bez згуртує довкола музики 7 міст: Львів, Дрогобич, Тернопіль, Рівне і Київ, а в Польщі – Перемишль та Краків.
Гаслом цьогорічного фестивалю є «Повернення до основ». У концертах можна буде почути потужне вокальне виконання, переплетення класичної музики й автентичних мелодій від більш як 30 артистів з України, Польщі, Норвегії та Ізраїлю. Концерти пройдуть у Львівській національній філармонії, в артцентрі «Дзиґа», а також на спеціальному вечорі в музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької у Львові.
Програма ХХIV міжнародного фестивалю Jazz Bez у Львові
1 грудня, неділя
Преподія фестивалю: спеціальний вечір імпровізацій «Українське фентезі». Марія Яремак і струнний квартет Liberté.
17:00, музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові
6 грудня, п’ятниця
Міжнародний проєкт:
Haim Peskoff / Dima Gorelik та друзі (Польща, Данія).
20:00, артцентр «Дзиґа»
7 грудня, субота
New Brain Trio зі свіжою програмою «Леонтович в джазі».
19:00, артцентр «Дзиґа»
8 грудня, неділя
Jazz Bez Kids: спеціальна програма для дітей від диригентки та музичної педагогині Ірини Вакуліної
12:00, артцентр «Дзиґа». Вхід вільний.
I блок. Міжнародне тріо:
Shachar Elnatan / Inbar Elnatan /Marinita (Ізраїль, США, Україна).
II блок. Міжнародний квартет:
Hofseth / Wylezol / Zakus / Borys (Норвегія, Польща, Україна).
18:00, Львівська національна філармонія