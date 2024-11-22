Президент зазначив, що ЗМІ обов’язково отримають деталі щодо нової міжконтинентальної балістичної ракети, якою Росія атакувала Дніпро

Міністерство оборони України веде перемовини зі союзниками щодо отримання нових систем протиповітряної оборони у зв’язку з атакою Росії новим експериментальним типом ракети по Дніпру 21 листопада. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 листопада.

За словами президента, міністр оборони Рустем Умєров проводить зустрічі з партнерами України щодо нових систем ППО – «саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків». Він зазначив, що Росія використовує Україну не лише для терору, але і як плацдарм для випробування своїх нових ракет, чим скоює міжнародний злочин.

«І від Росії це знущання з позиції таких держав, як Китай, держав Глобального Півдня, деяких лідерів, які щоразу закликають до стриманості, а у відповідь отримують від Москви незмінно якусь нову ескалацію», – сказав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що українські та світові ЗМІ обов’язково отримають деталі щодо нової міжконтинентальної балістичної ракети, якою Росія атакувала Дніпро.

Зауважимо, інформаційне агентство «Укрінформ» з посиланням на джерела у Збройних силах повідомляло, що Україна обговорює зі США надання озброєння для збиття міжконтинентальних ракет. Військові зазначили, що може йтися про модернізацію ЗРК Patriot або ж отримання системи ПРО Aegis для захисту від балістичних ракет малої та середньої дальності.

Водночас видання «Інтерфакс-Україна» повідомило з посиланням на свої джерела, що Україна також працює над отриманням американських систем протиракетної оборони THAAD.

Удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні

У ніч на 21 листопада російські окупаційні війська атакували Дніпро ракетами різних типів, зокрема вперше міжконтинентальною балістичною ракетою. За даними «Української правди», це був перший випадок використання росіянами балістичної ракети середньої дальності РС-26 «Рубєж».

Того ж дня президент Володимир Зеленський підтвердив, що характеристики та швидкість ракети відповідали типу міжконтинентальної балістичної ракети, а у СтратКомі ЗСУ зазначили, що Україна стала першою країною світу, проти якої застосували МБР.

Російський президент Владімір Путін звинуватив Україну в застосуванні ATACMS та Storm Shadow на Курщину та Брянщину та заявив про «удар у відповідь» експериментальною балістичною ракетою «Орєшнік», яка нібито здатна нести ядерний боєзапас. Крім того, Путін заявив про готовність Росії застосовувати зброю проти обʼєктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських обʼєктів.

За інформацією російських пропагандистських Telegram-каналів, дальність польоту ракети «Орєшнік» може сягати 5000 км, а швидкість – 12 250 км/с.

22 листопада Головне управління розвідки повідомило, що ракетний удар по Дніпру росіяни завдали, імовірно, з мобільного ракетного комплексу «Кєдр». За даними розвідки, балістичну ракету запустили з Астраханської області Росії. Ворожий боєприпас долетів до Дніпра за 15 хвилин.