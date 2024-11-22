Британські рятувальники гасять пожежу на складах поштових служб. Березень 2024 року

22-річний британець Джейк Рівз зізнався, що здійснив підпал пов’язаної з Україною комерційної нерухомості в Лондоні. Також він визнав, що отримав за це гроші від іноземної розвідки, яку прокуратура пов'язує з Росією. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters в п’ятницю, 22 листопада.

Зазначається, що підпал приміщення на промисловій території на сході Лондоні вчинили в березні 2024 року. За інформацією BBC, зловмисники підпалили склади поштових служб Oddisey і Meest UK.

Окрім Рівза, у цій справі також фігурує 20-річний Ділан Ерл. У жовтні Ерл також зізнався у скоєнні підпалу та діях на користь іноземної держави.

Ще троє фігурантів цієї справи заперечили звинувачення у підпалі з обтяжуючими обставинами, а ще один підозрюваний поки не визнав свою вину. Сьомий підозрюваний заперечив звинувачення у тому, що знав про теракт, але не повідомив про нього поліцію.

Судовий процес у цій справі запланований на червень 2025 року. Опісля суд винесе вирок Ерлу і Рівзу.

До слова, у квітні Королівська прокуратура Великої Британії вперше висунула звинувачення зловмисникам в у здійсненні ворожої діяльності проти держави з метою отримання матеріальної вигоди від іноземної розвідувальної служби, що передбачає новий британський Закон про національну безпеку (NSA).

Нагадаємо, після початку повномасштабної російської-української війни, в країнах Європи почали масово скоювати диверсії та підпали на замовлення російських спецслужб. Нерідко до злочинних груп російська розвідка вербує й українців, аби підірвати підтримку України з боку країн-союзниць та партнерів.

У вересні очільник британської служби розвідки МІ-6 Річард Мур та голова американського ЦРУ Білл Бернс заявили, що Росія здійснила безпрецендентну кількість диверсій та підпалів у країнах Європи. З їхніх слів, світовий порядок перебуває під найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни через російські дії.