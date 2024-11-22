Компаніям радять посилити власну фізичну та онлайн-безпеку

Американські спецслужби закликали оборонні компанії посилити охорону й онлайн-безпеку об'єктів через можливі диверсії російських спецслужб. Про це 21 листопада написало видання The New York Times.

Американські посадовці попередили місцеві оборонні компанії про плани Росії щодо низки можливих диверсій на оборонних підприємствах як на території країни, так і за її межами. При цьому нагадали, що російські спецслужби вже проводять подібні операції проти оборонних компаній Європи, щоб підірвати підтримку України. Також американці відзначили збільшення спроб крадіжок інтелектуальної власності та кібератак з боку Росії та Китаю.

«Працівників компаній просять бути більш пильними щодо своїх об'єктів і персоналу та спостерігати за потенційними збоями у роботі обладнання. Компаніям радять посилити власну фізичну та онлайн-безпеку», – зазначають у повідомленні.

Також працівників застерегли від розголошення планів подорожей. Ймовірно, такі занепокоєння виникли через спробу росіян вбити одного з керівників німецького виробника зброї.

«Особам, залученим до роботи, пов’язаної з Україною чи іншими геополітичними конфліктами, слід бути обережними щодо розголошення інформації про роботу, подорожі, особисту та сімейну інформацію в інтернеті», – додають американські спецслужби.

Нагадаємо, на початку вересня очільник британської служби розвідки МІ-6 Річард Мур та голова американського ЦРУ Білл Бернс заявили про «безрозсудну диверсійну кампанію» з боку Росії по всій території Європи.