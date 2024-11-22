Шон Пенн є найтитулованішим зірковим в'знем

Відомі актори та зірки шоу-бізнесу зовім не застраховані від в’язниці. І вони опиняються там, коли порушують закон. Найчастіше причиною стають наркотики, порушення правил ПДР та бійки. Але бувають і не такі очевидні причини. Розповідаємо.

Роберт Дауні-молодший

Роберт Дауні-молодший (фото Oscar.com)

Роберт Дауні-молодший – популярний актор з поважною фільмографією. Цього року він став володарем «Оскара» за фільм «Оппенгейммер». Проте у 1990-х роках Роберта декілька разів заарештовували через зберігання наркотиків. У 1996 році актора засудили за зберігання наркотиків та вогнепальної зброї. Вже 1997 року зірка відсидів шість місяців за ґратами, бо не склав обов'язковий тест на вживання заборонених речовин. 1999 року його засудили до трьох років ув'язнення через порушення умовного терміну. Після проходження курсу лікування Дауні-молодший повернувся на екрани у 2004 році

Марк Волберг

Марк Волберг (фото IMDb)

Акторові було лише 16 років, коли його засудили до 45 днів у в’зниці через бійку. Тоді майбутній актор напав на двох в'єтнамців. Це був не перший випадок, коли Волберг був помічений у расистських витівках. У 21 рік Волберг напав на сусіда та зламав йому щелепу та знову опинився за ґратами. У 22 роки він влаштував бійку на вечірці у Мадонни і знову – ув’язнення. А у квітні 2024 року легендарний футболіст Девід Бекгем подав до суду на Марка Волберга через ділову суперечку на суму 8,5 млн фунтів стерлінгів (понад 10 млн доларів США). Раніше Бекгем та Волберг були друзями. Усе це не завадило акторові у проміжках між судами зіграти у таких гітах як «Боєць» чи «Відступники» та стати номінантом на «Оскар» та «Золотий глобус».

Періс Гілтон

Періс Гілтон (фото Nice Matin)

Періс Гілтон назвати кінозіркою при її непоказній фільмографії можна лише з натяжкою. Проте проблеми з законом у неї виникали регулярно. Вона кермувала авто в нетверезому стані, їздила без водійського посвідчення, перевищувала швидкість тощо. Суддя засудив Гілтон до 45-денного ув'язнення, але вона пробула у в'язниці лише 23 дні.

Ліндсі Логан

Ліндсі Логан (фото TNT)

Актриса двічі опинялася за ґратами. Вперше вона опинилась там у 2007 року. Причиною стало зберігання наркотиків та водіння у нетверезому стані. Щоправда, її відразу відпустили. У 2010 році за такі ж порушення вона три місяці відсиділа у в'язниці, після того пройшла примусове лікування.

Веслі Снайпс

Веслі Снайпс (фото Кінобаза)

Веслі Снайпс вперше з'явився на великому екрані у фільмі «Дикі коти». З 1992 року, після того, як він знявся разом з Вуді Гаррельсоном у фільмі «Білі не вміють стрибати», він став популярним.

Проте Снайпс перестав подавати достовірні податкові декларації. Та у 2008 році його засудили до 36 місяців позбавлення волі. Його борг перед IRS (Служба внутрішніх доходів США) склав понад 2 млн доларів. У 2013 році він вийшов на волю, відсидівши 2,5 роки.

Фелісіті Гаффман

Фелісіті Гаффман (фото TNT)

Фелісіті Гаффман, зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» та номінантка на «Оскар», ніби перенесли серіальні інтриги у реальне життя.

Вона стала фігуранткою справи про хабарі у розмірі 25 мільйонів доларів за полегшення доступу до найпрестижніших університетів США. Гроші використовувалися для фальсифікації вступних документів, маніпулювання оцінками студентів та створення фіктивних спортивних досягнень кандидатів. Разом з Гаффман затримали актрису Лорі Лафлін та близько 50 інших заможних батьків, яких звинувачують в шахрайстві.

Гаффман заплатила понад 15 тис. доларів на те, щоб її дочка вступила до престижного вишу. Вона визнала свою провину та була засуджена до 14 днів ув'язнення, з яких відбула лише 11. Однак сам вирок зіпсував її імідж та вплинув на її кар'єру.

Шон Пенн

Шон Пенн (фото Катерини Сліпченко)

Шон Пенн – видатний актор та режисер. Він є володарем чималої кількості нагород, зокрема «Оскара». Проте раніше його звинувачували у домашньому насиллі. Проте ці випадки залишились лише сюжетами новин. А от у 1987 році під час зйомок у фільмі «Кольори», він кілька разів ударив кулаком статиста, який працював над картиною. У червні того ж року Пенн був засуджений за напад і згодом пробув за ґратами 33 дні з 60-денного тюремного ув'язнення.