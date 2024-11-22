Озвучка новин голосом Катерини Соляр

З початку 2023 року 24 Канал впроваджує штучний інтелект для оптимізації роботи та покращення досвіду читачів. Спершу ШІ використовується у панелі сайту для формування SEO-блоків, рерайту і створення заголовків. Та після презентації ChatGPT-4 TURBO редакція змінила вектор використання технологічних алгоритмів. Зараз штучний інтелект допомагає в реалізації інноваційних форматів. Серед них – аудіоновини на сайті 24 Каналу.

Аудіоновини – це можливість дізнаватися про головні події країни та світу у зручному форматі. Озвучку запустили наприкінці минулого року. З того часу 24 Канал є одним з перших українських новинних сайтів, що дозволяють не лише читати тексти, але й слухати новини онлайн.

Сьогодні редакція продовжує вдосконалювати технічні рішення. На сайті 24 Каналу можна слухати головні новини країни та світу голосом української ведучої Катерини Соляр. Як реалізовували нововведення, розповідаємо далі.

Розширення функціоналу та вдосконалення технології

На першому етапі для озвучення новин редакція 24 Каналу використовувала голосові моделі Open AI. Втім, вони не передали точне звучання української мови. Тож після експериментів із різними технологіями команда перейшла на більш гнучкі рішення.

Зараз, окрім стандартних AI-шних голосів, автори можуть обирати озвучку, що максимально точно відтворює людську мову. Для цього було використано голос телеведучої 24 Каналу Катерини Соляр. Система довго навчалася, зчитуючи її манеру подачі інформації та тон. Зараз же кожна аудіоновина, згенерована голосом ведучої, максимально наближена до людської мови.

Ще одна вагома перевага – можливість коректувати наголоси та паузи. Якщо попередня версія працювала за запрограмованими скриптами, то теперішня озвучка адаптовується під актуальні мовні норми. До того ж нові моделі не просто дублюють текст, але й скорочують та адаптовують його для прослуховування.

За допомогою ШІ голосом Катерини Соляр озвучують новини політики, економіки та аналітичні матеріали. А вже згодом на сайті з'являться нові голоси, зокрема для озвучки розважального контенту, новин про здоров'я, науку та спорт.

Редакція дотримується політики щодо використання ШІ, що враховує рекомендації Міністерства цифрової трансформації України. На сайті є відповідні маркування про використання ШІ.