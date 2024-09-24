Три українських твори з використанням ШІ отримали свідоцтво про авторське право

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (ІР офіс) здійснив державну реєстрацію авторського права та видав відповідні свідоцтва на твори, зображення в яких згенеровані штучним інтелектом (ШІ). Першими творами з ШІ, які отримали свідоцтва, стали дитяча книга, збірка віршів та листівки, повідомили у пресслужбі ІР офісу.

Реєстрація авторського права на твори, до створення яких був залучений штучний інтелект, відбулася вперше в Україні. Раніше твори, які створювали за допомогою технологій ШІ, не підпадали під такі, які можуть бути захищені авторським правом.

Авторське право з урахуванням ШІ отримали такі твори:

збірка зображень «Великодні листівки», упорядниця Маргарита Бойко;

дитяча книга Анни Хорольської «Зачарована пригода Руфуса»;

збірка віршів Андрія Сітнікова «Вірші незакінченої війни».

У всіх творах, які отримали авторське право, були використані згенеровані штучним інтелектом зображення. Втім, зазначається, що згідно із законодавством України, під авторське право підпадають тільки створені людиною зображення.

«Сьогодні використання генеративного штучного інтелекту розглядається як новий допоміжний засіб для розвитку креативної індустрії, а не лише як загроза для авторів та цієї індустрії. Якщо зображення утворені лише за допомогою платформ генеративного штучного інтелекту, то авторське право не виникає», – пояснила заступниця директора ІР офісу Любов Майданик.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2024 року Мінцифри анонсувало запуск чат-бота на основі штучного інтелекту «Надія», який допомагатиме контактному центру застосунку «Дія» відповідати на звернення. Крім того, ШІ залучили і до інших урядових проєктів – зокрема, у квітні МЗС України запустило ШІ-аватар Вікторію, який озвучуватиме всі офіційні заяви про українців за кордоном.