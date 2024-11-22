Над корпусом працювали архітектор Юліан Захаревіч, скульптор Леонард Марконі і художник Ян Матейка

Кабінет міністрів України в п’ятницю, 22 листопада, ухвалив рішення про зміну статусу головного корпусу Національного університету «Львівська політехніка» з пам’ятки місцевого на пам’ятку національного значення. Про це у Telegram повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Змінено категорію памʼятки місцевого значення «Головний навчальний корпус Львівської політехніки» на категорію памʼятки національного значення за видом архітектури, історії та монументального мистецтва», – написав Тарас Мельничук.

Довідково:

Головний корпус Львівської політехніки збудували у 1877 році під керівництвом відомого львівського архітектора Юліана Захаревича, в той час – ректора Цісарсько-королівської технічної академії. Споруда збудована у неокласичному стилі. Скульптури на фасаді виконав скульптор Леонард Марконі. Картини на стінах актової зали написали за ескізами Яна Матейка.

Корпус прикрашають масивні високі колони, просторі вікна та композиція алегоричних скульптур, які символізують Інженерну науку, Архітектуру та Механіку. Саме ці факультети початково розміщувалися в будівлі. Нижче скульптур можна побачити Латинський надпис «Litteris et Artibus», що перекладається як «Наукам та ремеслам». Інтер'єр університету виконаний у неоренесансному стилі.