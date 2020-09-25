Актову залу реставрували 5 років

25 вересня в історичній будівлі головного корпусу Львівської політехніки після реставрації урочисто відкрили актову залу та читальний зал старої бібліотеки, які спроектував видатний архітектор, перший ректор університету Юліан Захаревич. Під час робіт відновили інтер'єр, автентичні меблі та скульптури. Адміністрація Політехніки планує ініціювати внесення старих корпусів університету до списку спадщини ЮНЕСКО.

Актову залу Політехніки почали відновлювати у 2015 році. Там відновили картини і скульптури на стінах, колони, світильники, максимально наближаючи до автентичного вигляду 1884 року, який реалізував художник і архітектор Іван Долинський за проектом Юліана Захаревича.

Реставрацію приміщення студентської читальної зали старої бібліотеки почали у 2018 році. У ній збереглися автентичні меблі з 1878-1880 років. Знищений у радянські часи верхній ярус шаф з багатим різьбленням відновлять за кресленнями Захаревича, які знайшли в архівах. Як з'ясували фахівці, маскарони на шафах — це стилізовані автопортрети архітектора Захаревича та скульптора Марконі.

«Варто наголосити, що у Європі є лише дві схожі зали в старих італійських університетах. Щоправда, там немає такої унікальної конструкції шаф. У радянські часи все пофарбували олійною фарбою, подекуди довелося виводити плями чорнил... Ми все відчистили, поремонтували, склеїли, постаралися зменшити видимість механічного чищення, яке робили в радянські часи. Окрім цього доповнили всі двері шаф — там не було жодного замка, розхитані механізми… Збереглися лише клямки на дверях, які ведуть на сходи до верхнього ярусу», — пояснив керівник реставраційного проекту, викладач університету Микола Бевз.

Також для бібліотеки за старими фотографіями створили аналоги гасових ламп. На підлозі відтворили давній малюнок. Після реставрації шаф заплановано провести ще малярські роботи на стелі. У Політехніці наголошують, що це колись була читальна зала для студентів, викладачі ж користувалися значно меншим і скромнішим за оздобленням приміщенням.

фото Львівської політехніки

Відновлення приміщень провели студенти вишу, аспіранти, доктори за консультаціями іноземних фахівців. Як повідомив ректор НУ «Львівської політехніки» Юрій Бобало, реставрація відбулася без залучення бюджетних коштів. Згодом відновлені зали внесуть в екскурсійні туристичні маршрути.

Після закінчення усіх робіт університет ініціюватиме внесення найцінніших споруд Львівської політехніки до спадщини ЮНЕСКО.

«Це найдавніші будівлі університету – ансамбль головного корпусу, старої бібліотеки та старих корпусів №3 і №9 хімічного факультету та №11 ІТРЕ. Політехніка є однією з перших вищих технічних шкіл Європи, яка має збережені історичні будівлі та інтер'єри», – розповіла ZAXID.NET керівниця прес-служби Львівської політехніки Наталія Павлишин.

Головний корпус Львівської політехніки збудували у 1877 році у стилі пізнього ренесансу під керівництвом відомого львівського архітектора Юліана Захаревича, в той час – ректора університету. Скульптури на фасаді виконав скульптор Леонард Марконі. Картини на стінках актової зали написали за ескізами Яна Матейка.