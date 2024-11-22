Використання енергоощадного освітлення зменшить споживання електроенергії в країні

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало збір заявок територіальних громад на заміну вуличних ліхтарів на енергоефективні. Заміна вуличного освітлення є частиною проєкту з посилення енергетичної стійкості громад. Про це повідомив голова агентства Сергій Сухомлин на зустрічі з представниками українського офісу японської компанії JICA в п’ятницю, 22 листопада.

«В Україні понад 1400 громад, очікуємо заявку на заміну ламп в близько 2 млн ліхтарів. Частина громад вже подали інформацію про свої потреби. Цей проєкт дасть значну економію в споживанні електроенергії, це особливо важливо зараз», – пояснив Сергій Сухомлин.

Окрім цього, агентство допоможе громадам оснастити водоканали сонячними електростанціями, що зменшить залежність обʼєктів від централізованого електропостачання. Взяти участь в цьому проєкті зможуть близько 70 водоканалів.

За словами Сергія Сухомлина, при реалізації проєктів з підвищення енергоефективності громад та будівництва соціального житла, який вже анонсували раніше, агентство відіграватиме роль модератора.

«Нам важливо навчити громади працювати з міжнародними проєктами. Не всі громади мають можливість підготувати документи, переважна більшість з них не знають, як почати цей шлях. Агентство відновлення надасть всю допомогу, а також шукатиме можливості для залучення інвестицій. Наша задача – посилити громади», – пояснив голова агентства.

До слова, у листопаді голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин повідомив про запуск пілотного проєкту щодо будівництва соціального житла в Україні. Будівництво перших 6200 квартир в центрі та на заході України стартує вже у 2024 році.