Наявність житла стане додатковим аргументом для повернення українських біженців

Пілотний проєкт Агентства відновлення щодо будівництва соціального житла стартує у 2024 році. Він передбачає будівництво 6200 квартир в центрі та на заході України. Про це повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин під час міжнародної конференції «ReBuild Ukraine» у Варшаві, 14 листопада.

За словами Сухомлина, на першому етапі проєкту планують побудувати 50 тис. квартир. Наявність житла стане «додатковим аргументом, щоб люди поступово поверталися до України».

Серед інших проєктів агентства – посилення енергетичної стійкості громад, заміна системи вуличного освітлення на енергоефективне, встановлення сонячних електростанцій на обʼєктах критичної інфраструктури.

«Без задоволення базових потреб ми не повернемо людей в наші міста та селища», – сказав Сергій Сухомлин.

Додамо, за інформацією Світового банку, росіяни зруйнували або пошкодили 10% житлового фонду України. Згідно з даними обласних військових адміністрацій на лютий 2024 року, в Україні зруйнували або пошкодили понад 143 тис. приватних та понад 24 тис. багатоквартирних будинків. У пʼятірці найбільш постраждалих регіонів за руйнуваннями – Харківська, Донецька, Київська, Херсонська та Луганська області, підрахувало видання Liga.net.