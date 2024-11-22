Понад мільйон гравців придбали українську гру

Гравці придбали понад мільйон копій продовження української культової серії відеоігор S.T.A.L.K.E.R.: Heart of Chornobyl, яке вийшло 20 листопада. Про це повідомили на офіційній сторінці S.T.A.L.K.E.R. 2 в X у п’ятницю, 22 листопада.

За даними команди гри, з моменту релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 геймери з усього світу за два дні придбали мільйон примірників гри у цифровому та фізичному форматах. Зазначається, що кількість гравців, які мають відеогру, значно більша, оскільки у статистику не увійшли дані з підписки на відеоігри від компанії Microsoft – Game Pass.

«Це тільки початок нашої незабутньої пригоди. Серце Чорнобиля стає сильнішим завдяки кожному з вас», – повідомили на сторінці S.T.A.L.K.E.R. 2.

За два дні продажі гри сягнули мільйона копій

Зазначимо, S.T.A.L.K.E.R. 2 від CSC Game World стала найбільш очікуваною грою українського виробництва за останні десятиліття – перша частина відеогри стала культовою не тільки серед українців, але і по всьому світу завдяки своїй атмосфері – потужною перевагою гри став її незабутній постапокаліптичний сетинг у Чорнобильській зоні, живий світ та пропрацьовані персонажі.

До слова, на старті продажів першої частини S.T.A.L.K.E.R. її придбали приблизно 1,6 млн гравців з усього світу, а станом на 2023 рік кількість гравців проекту перебільшила 15 млн осіб. Як і сиквел, S.T.A.L.K.E.R. зайняв перше місце в топі продажів та популярності в найбільшому дистриб'юторі ігор Steam. Раніше ZAXID.NET розповідав про феномен серії у статті, присвячені дню народження S.T.A.L.K.E.R.

Як пограти у S.T.A.L.K.E.R. 2

Придбати гру у цифровому форматі можна на сайтах дистриб’юції відеоігор Steam та Epic Games від 1399 до 2549 грн.

Крім того, гру можна отримати у підписці GamePass – наразі придбати підписку можна за 40 грн на 14 днів, а згодом продовжувати її за 230 грн. S.T.A.L.K.E.R. 2 також можна придбати у цифровому форматі в магазині Xbox.