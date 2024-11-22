Хмельницький окружний адмінсуд задовольнив позов військового та зобов’язав військову частину виплатити йому додаткові 100 тис. грн за кожен місяць перебування у відпустці для лікування після важкого поранення на фронті.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, до суду звернувся військовослужбовець, який весною 2023 року отримав важке поранення на фронті. Після цього він кілька місяців перебував на лікуванні, але військова частина не нараховувала йому бойові виплати у розмірі 100 тис. грн на місяць. У суді позивач хотів стягнути додаткові виплати за час свого лікування.

У матеріалах справи вказано, що із травня по жовтень 2023 року військовому неодноразово надавали відпустки для лікування після поранення, яке ВЛК класифікувала, як важке. Представник військової частини подав відзив на позов, у якому вказав, що військовому виплатили усю додаткову винагороду. У рішенні суду не вказано скільки саме грошей нарахували військовому, але очевидно, що ці суми менші, ніж 100 тис. грн на місяць.

Справу розглянув суддя Олександр Польовий, який задовольнив позов військового. Він визнав бездіяльність військової частини протиправною та зобов’язав нарахувати позивачу додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн на місяць під час перебування у відпустці за станом здоров’я з врахуванням раніше виплачених сум. Рішення суду можна оскаржити.