Львівський окружний районний суд задовольнив позов 22-річного призовника, якого протиправно мобілізували на військову службу. Він не мав статусу військовозобов’язаного та добровільно не підписував контракт. Суд визнав дії ТЦК протиправними, скасував наказ про мобілізацію чоловіка та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, до суду звернувся житель Львівщини, якого цьогоріч у червні ТЦК мобілізував на військову службу. 22-річний позивач стверджує, що був у статусі призовника, а не військовозобов’язаного, бо йому ще не виповнилось 25 років. Раніше він не проходив військову службу та добровільно не погоджувався підписувати контракт. Житель Львівщини вважає свою мобілізацію незаконною та хоче її скасувати зі звільненням з військової служби.

Представник ТЦК пояснив, що у листопаді 2021 року позивача взяли на військовий облік. Рішенням комісії його звільняли від призову на строкову службу через вирок суду за фактом зберігання наркотиків (умовний термін). За даними ТЦК, чоловіка перевели з обліку призовників до обліку військовозобов’язаних. У червні 2024 року його направили на ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби і його скерували до військової частини.

Адвокатка мобілізованого наголосила ж, що її клієнт на момент мобілізації фактично був звільнений від проходження строкової військової служби та мав статус «призовника», оскільки не досягнув 25-річного віку, як передумови набуття статусу «військовозобов’язаного». Законних підстав для мобілізації позивача, на її думку, не існувало.

Цю справу розглянула суддя Зоряна Лунь, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя встановила, що позивач є призовником, а не військовозобов’язаним і згоду на військову службу за контрактом він не надавав.

Зоряна Лунь повністю задовольнила позов мобілізованого 22-річного чоловіка. Вона визнала протиправним та скасувала наказ про його призов на військову службу, а також накази про зарахування до складу військових частин. Окрім цього, суддя зобов’язала військову частину, де зараз перебуває позивач, звільнити його з військової служби. На рішення суду ще можна подати апеляцію.