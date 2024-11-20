Офіцерку затримали у серпні 2023 року під час одержання всієї суми хабаря

Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини виніс вирок офіцерці районного ТЦК та СП за хабарництво. Військова за 1000 доларів обіцяла оновити знайомому дані у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного. Суд призначив їй тюремне ув’язнення.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, Катерина Н. є старшою офіцеркою відділення обліку мобілізаційної роботи одного з ТЦК (колишні військкомати). За даними слідства, Катерина Н. за 1000 доларів хабаря пообіцяла чоловіку оновити дані у його тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, які підтверджують, що він перебуває на військовому обліку. Ці документи були потрібні чоловіку для працевлаштування, а також він би більше не отримав повістку про виклик до іншого ТЦК для призову на військову службу. У серпні 2023 року офіцерка ТЦК отримала 1000 доларів хабаря, після цього її затримали правоохоронці.

Щодо військової порушили кримінальну справу за фактом хабарництва. У суді вона свою провину не визнала та розповіла, що викривач є її знайомим – брат однокласниці. За її словами, на початку повномасштабного вторгнення він телефонував їй та хотів отримати дублікат військово-облікового документу, обіцявши віддячитись, але вона йому відмовила. Згодом він консультувався із нею щодо відстрочки, а потім попросив про термінову зустріч. Він заявив, що його зупинили працівники ТЦК, яким він заплатив гроші за те, щоб його відпустили. Однак після цього випадку він не може їздити по роботі та треба оновити військово-облікові документи.

Катерина Н. заявила, що чоловік був дуже наполегливим та телефонував по кілька разів на день, тому вона увійшла в його становище та виписала йому повістку на 10 днів, що дало йому можливість поїхати у відрядження на Закарпаття. Вона побачила, що у його військово-обліковому документі стоїть штамп старого взірця та оновила документ. Після цього чоловік при особистій зустрічі дав їй 1000 доларів, які вона взяла. Військова заявляє, що не називала жодних сум і чоловік сам дав їй гроші, а також стверджує, що він постійно провокував її на якусь дію.

Сам ж викривач розповів, що є підприємцем та ніколи не проходив військову службу. Йому потрібно було оновити дані у військовому документі, тому він звернувся до Катерини Н., яка за 1000 доларів запропонувала йому поставити печатку та не проходити військово-лікарську комісію. Після цього він пішов у поліцію та повідомив про корупційну схему. У матеріалах справи є письмова заява чоловіка, у якій він вказав, що Катерина Н. та «невідома особа» вимагають у нього 1000 доларів за оновлення даних та 10 тис. доларів за визнання непридатним до служби.

Цю справу розглянув суддя Тарас Котормус, який дослідив усі докази та аргументи сторін. Суддя, зокрема, прослухав фрагменти розмов між обвинуваченою та викривачем. Катерину Н. визнали винною у отриманні хабаря, призначивши 2 роки тюрми з забороною працювати на посадах, пов’язаних з мобілізаційною роботою протягом 3 років. Засуджена має відшкодувати витрати на проведення експертиз, а 1000 доларів хабара повернуть викривачу. Вирок ще можна оскаржити.