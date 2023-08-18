Офіцерку затримали 18 серпня під час одержання всієї суми хабара

На Львівщині офіцерку територіального центру комплектування і соціальної підтримки [колишній військкомат] затримали на 1000 доларів хабара.

Як повідомили 18 серпня в прокуратурі, 33-річна старша офіцерка ТЦК і СП за 1000 доларів хабара обіцяла мешканцю Львівського району поновити дані у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного. Таким чином він би більше не отримав повістку про виклик до іншого ТЦК та не був би призваний на військову службу.

Офіцерку затримали 18 серпня під час отримання всієї суми хабара. Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 368. За вчинене їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.