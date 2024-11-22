На Волині працівники районного ТЦК мобілізували заброньованого працівника критичного підприємства. Він визнав їхні дії протиправними та скасував свій призов на військову службу в суді.

Як вказано у рішенні Волинського окружного адміністративного суду, яке оприлюднене у судовому реєстрі у листопаді, до суду із позовом до ТЦК звернувся військовозобов’язаний чоловік. Він розповів, що у серпні 2024 року його незаконно мобілізували на військову службу попри бронювання. До мобілізації позивач працював водієм у підприємстві, яке визнане критично важливим для економіки країни, і мав бронювання до липня 2025 року. Позивач звернувся до суду, щоб визнати дії працівників ТЦК протиправними та скасувати свій призов зі звільненням з військової служби.

Представник військкомату подав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що під час перевірки даних вони не знайшли клопотання роботодавця про бронювання чоловіка. Такий документ підприємство не надсилало до ТЦК.

Справу розглянув суддя Назар Стецик, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він встановив, що у військово-обліковому документі позивача була відмітка про наявність відстрочки від призову під час мобілізації. Відтак він не підлягав мобілізації. Суддя наголосив, що обов’язком працівників ТЦК є проведення перевірки про наявність відстрочки. Назар Стецик також вважає, що позивач не може відповідати за «доведення до ТЦК інформації про відстрочку від мобілізації».

Суддя задовольнив позов чоловіка, визнав протиправним та скасував наказ про його мобілізацію, а також зобов’язав військову частину звільнити позивача зі служби. На рішення суду ще можна подати апеляцію.