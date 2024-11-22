У місті Полонне на Хмельниччині військовозобов’язаний чоловік, на якого складали матеріали через порушення правил військового обліку, застосував проти ТЦК та поліції сльозогінний газ та втік. Перед цим він також пропонував хабар.

Як повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП, випадок трапився 21 листопада у місті Полонне. Під час складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку, один із чоловіків намагався «відкупитися» 200 доларами США. Військовослужбовець ТЦК відмовився від хабаря.

Після цього чоловік втік, застосувавши сльозогінний газ проти поліцейських і військових. Усі його дії зафіксовано. Щодо ухилянта відкриють кримінальне провадження за спробу дати хабар і за опір представникам влади.

«Мобілізація – це не забаганка і не формальність. Це відповідь на війну, яку веде проти нас Росія. Кожен, хто ухиляється, створює додатковий тягар для тих, хто вже стоїть на фронті. Не думайте, що хабар, підроблений документ чи "домовленості" вас врятують. Це не допоможе вам і не захистить країну. Усе це тільки послаблює нашу спільну боротьбу. І ви точно будете покарані згідно чинного законодавства», – повідомили у ТЦК.

Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині військовозобов’язаний після ВЛК побив працівника ТЦК і втік. Щодо нього порушили кримінальні справи.