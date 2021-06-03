Приєднання України до НАТО та Європейського Союзу дозволить покласти край штучно створеному Путіним конфлікту з Україною та уникнути нової масштабної війни в Європі. Про це заявив посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв’ю німецькому журналу .loyal.

«Бо тільки так (завдяки приєднанню України до НАТО та ЄС – ред.) можна покласти край штучно створеному Путіним конфлікту з Україною та все ж уникнути нової великомасштабної війни в Європі. Лише взяття України, яка звісно вноситиме свій вагомий внесок у спільну безпеку, під захист НАТО може відлякати Росію від нових воєнних вторгнень», – заявив Мельник в інтерв’ю.

Український посол вказав на те, що найкращими прикладами стабілізуючої та миротворчої ролі НАТО є вступ балтійських країн та Польщі.

«Москва тільки тоді наважиться здійснити новий збройний напад, коли буде впевнена, що зможе контролювати ініційований конфлікт. Допоки Україна не є членом Альянсу, допоки існує цей небезпечний вакуум сили, ми і надалі будемо залишатися жертвою російського експансіонізму - із небезпечними наслідками для усього континенту. Навряд чи такий сценарій відповідатиме інтересам і Німеччини, і США», – заявив він.

Нагадаємо, що Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет цілей партнерства.

Оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року. У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі «Партнерство заради миру», операціях та місіях Альянсу.