Американський сенатор від Огайо республіканець Роб Портман розповів, що на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося питання подальшої євроатлантичної інтеграції України, зокрема, перспективи отримання ПДЧ НАТО. Про це пише «РБК-Україна».

«Україна провела вже кілька важливих реформ в контексті руху до НАТО, і буде проводити інші, зокрема, мова про цивільний контроль над збройними силами і модернізацію армії», – сказав Портман.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі від Коннектикуту додав, що для подальшого руху України до Альянсу дуже важливим є проведення політичних реформ. У тому числі реформа СБУ, реформи спрямовані на забезпечення незалежності НАБУ та подальші реформи у сфері корпоративного управління.

Нагадаємо, що Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет цілей партнерства.

Оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року. У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі «Партнерство заради миру», операціях та місіях Альянсу.

До слова, ще взимку в інтерв’ю Axios, Володимир Зеленський розповідав про плани щодо своєї майбутньої розмови з Джо Байденом. Тоді він заявив, що має питання до Байдена: «В мене є дуже просте запитання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?».

5 квітня у телефонній розмові з Байденом Зеленський нарешті отримав відповідь на своє запитання.

Байден підкреслив «підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях». Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України.

По суті такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ – може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.

Але у прес-релізі Банкової ця фраза звучала інакше: «Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО».

Наприкінці березня РФ почала стягувати війська до кордонів з Україною, а на Донбасі активізувались обстріли зі сторони бойовиків. Після цього у НАТО заявили, що війна на Донбасі не завадить вступу України до Альянсу

Водночас, МЗС РФ заявило, що вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі, а також нібито стане загрозою для її державності.