Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія ніколи не наважиться на відкриту агресію щодо НАТО. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє ОП.

За його словами цілком можливо політично сконструювати членство в НАТО для України так, щоб членам Альянсу не довелося захищати її військовими засобами. Зеленський пояснює це тим, що РФ не наважиться на війну проти НАТО.

«Я вважаю, що Російська Федерація не наважиться на війну з НАТО. Навпаки, я вважаю, що це залякування. Росія не буде воювати з Європою. Росія воює з колишніми країнами СНД чи СРСР. Я не бажаю такого нашим друзям, але треба подивитися на країни Балтії. А що ми будемо робити з країнами Балтії, маленькими, прекрасними, які точно впадуть перед російською агресією, якщо вона буде? А вони – члени НАТО. Що тоді всі робитимуть?», – пояснив Зеленський.

Водночас, Зеленський вважає, що Україна повинна мати додатковий план щодо вступу до Альянсу.

«Україна може мати план "Б", коли Україна отримує повністю свою територіальну цілісність, отримує свої території, це буде закріплено не в умовному чомусь на зразок Будапештського меморандуму, який можуть порушувати. А будуть серйозні гравці – Євросоюз, США, які закріплюють статус України в безпековій ситуації. Це справді може бути для того, щоб вийти з колапсу, у якому зараз перебуває Європа», – переконує Зеленський.

В той же час він наголошує, що зараз Україна готова до будь-яких варіантів російської агресії, в тому числі, до спроби атаки з Криму.

«Є багато військових варіантів, можливих з боку Росії, зокрема морські операції. Ми дуже занепокоєні цим, і зараз російські кораблі блокують Азово-Чорноморський регіон. Це – один із варіантів виходу на Крим і щоб «прорубати» цей коридор з материкової України. Може бути ескалація з боку окупованого Донбасу. Великий стрибок, бліцкриг до кордонів Донецької та Луганської областей. Ми розглядаємо й готуємося до таких кроків», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет цілей партнерства.

Оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року. У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі «Партнерство заради миру», операціях та місіях Альянсу.