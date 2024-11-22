Доцентка історичного факультету брала за свої послуги 4 тис. доларів з чоловіка

Правоохоронці затримали під час отримання хабара 42-річну доцентку Ужгородського національного університету. Посадовиця за гроші оформляла на денну форму навчання абітурієнтів-призовників, їй загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 22 листопада, доцентка кафедри історії особисто супроводжувала абітурієнтів під час формального складання ними вступних іспитів. Далі посадовиця приносила довідки зарахованих студентів у ТЦК, де їм оформлювали відстрочки.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, схему налагодила доцентка кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби, факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету Яна Товтин.

Схему налагодила 42-річна доцентка УжНУ Яна Товтин

У поліції Закарпатської області зазначили, що хабар за послуги доцентки складав 4 тисячі доларів з чоловіка. Жінку затримали на гарячому – під час одержання грошей від чергового студента-призовника.

Посадовицю арештували з можливістю внесення застави у розмірі 1,8 млн грн. Також її тимчасово відсторонено від займаної посади. За хабарництво і перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, їй загрожує до 10 років тюрми.