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Гарячий яблучний сидр з віскі або без. Рецепт дня0
Цей зимовий напій може стати чудовою альтернативою традиційному глінтвейну. А якщо не додавати у сидр алкоголь, ним можуть смакувати навіть діти. Спеції можна додавати на ваш смак.
Інгредієнти:
- яблучний сік (домашній або магазинний) – 6 склянок;
- апельсинова цедра – 4 смужки по 4 см;
- цукор – ¼ склянки;
- кориця – 3 палички;
- гвоздика – 10 штук;
- чорний перець – 8 горошин;
- аніс – 4 зірочки;
- віскі/коньяк – 180 мл (за бажанням).
Спосіб приготування
Вилийте в каструлю сік, додайте цукор, цедру і прянощі, ідеться на сайті 5 каналу. Варіть суміш потрібно протягом 15 хвилин на середньому вогні, знімаючи піну. Процідіть через сито, за бажанням, додайте алкоголь, перемішайте, розлийте в чашки і прикрасьте, наприклад, паличками кориці, серпантином з цедри чи дольками свіжого яблука.
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