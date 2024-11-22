Цей зимовий напій може стати чудовою альтернативою традиційному глінтвейну. А якщо не додавати у сидр алкоголь, ним можуть смакувати навіть діти. Спеції можна додавати на ваш смак.

Інгредієнти:

яблучний сік (домашній або магазинний) – 6 склянок;

апельсинова цедра – 4 смужки по 4 см;

цукор – ¼ склянки;

кориця – 3 палички;

гвоздика – 10 штук;

чорний перець – 8 горошин;

аніс – 4 зірочки;

віскі/коньяк – 180 мл (за бажанням).

Спосіб приготування

Вилийте в каструлю сік, додайте цукор, цедру і прянощі, ідеться на сайті 5 каналу. Варіть суміш потрібно протягом 15 хвилин на середньому вогні, знімаючи піну. Процідіть через сито, за бажанням, додайте алкоголь, перемішайте, розлийте в чашки і прикрасьте, наприклад, паличками кориці, серпантином з цедри чи дольками свіжого яблука.