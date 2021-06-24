Міністр оборони України Андрій Таран назвав можливі причини провокації Росії в Чорному морі з «обстрілом» британського есмінця HMS Defender. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

Міністр переконаний, наразі важливо сконцентруватись на пошуку варіантів відповіді, що саме сталося в Чорному морі. Він вважає, що причинами могли бути:

реакція Росії на щойно досягнуті домовленості українсько-британського морського партнерства;

спроба зірвати навчання Sea Breeze 2021, що розпочинаються 28 червня;

відповідь Росії на реальну перспективу членства України в НАТО після саміту Альянсу;

ідея повторити сценарій з розбійним абордажем українських катерів восени 2018 року;

інформаційно-психологічна операція, найімовірніше, з прицілом на осінні вибори в Росії.

«Виходячи з сьогоднішнього перебігу подій, маємо готуватись до всіх згаданих і неназваних сценаріїв», – підкреслив Андрій Таран.

Він також додав, що Україна в тісному контакті і взаємодії з партнерами продовжує активно готуватись до масштабних навчань Sea Breeze 2021.

23 червня у Міністерстві оборони Росії заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця Defender, який нібито порушив межі територіальних вод РФ.

Міністерство оборони Великої Британії заперечило обстріл росіянами есмінця, заявивши, що корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після інциденту із есмінцем Британії у Чорному морі заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.

З деталями інциденту можна ознайомитись за посиланням.