Основний час завершився з рахунком 1:1

Італія обіграла Англію у фіналі Євро-2020 на «Вемблі» в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:2 та вдруге стала чемпіоном Європи з футболу.

Збірна Англії створила рекорд на другій хвилині матчу: Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах Чемпіонатів Європи. Більше в першому таймі жодній з команд не вдалося нічого серйозного створити біля воріт суперника. Італійці значно більше контролювали м’яч (62% проти 38%) і шість разів ударили по воротах, та безуспішно. У той же час в англійців за увесь тайм був лише один удар по воротах, який їх і вивів уперед.

У другому таймі італійці активніше атакували і таки змогли відігратися. На 67 хвилині 34-річний Леонардо Бонуччі зрівнює рахунок і став найстаршим футболістом, який коли-небуть забивав у фіналах єврочемпіонатів. Основний час так і завершується з рахунком 1:1.

В овертаймі обидві команди грали жорсткіше та агресивніше, проте забити жодній так і не вдалося. У серії післяматчевих пенальті завдяки двом сейвам Доннарумми та неточному удару Рашфорда з рахунком 3:2 перемогла збірна Італії і вдруге в історії стала переможцем Чемпіонату Європи.