На лондонському «Вемблі» сьогодні визначиться переможець Євро-2020: на полі зустрінуться збірні Італії та Англії, які у напружених півфінальних матчах вибили Іспанію та Данію відповідно.

Для англійців це буде перший в історії фінал Чемпіонату Європи: раніше їм лише двічі у 1968 та 1996 році вдалося пробитися до півфіналу. Італійці ж у 1968 році вигравали турнір і ще двічі грали у фіналі: у 2000 році в Роттердамі вони поступилися французам, а у 2012 році в Києві – іспанцям.

ZAXID.NET веде пряму текстову трансляцію найважливіших моментів вирішального матчу турніру. Для повноцінного перегляду трансляції вимкніть AdBlock.