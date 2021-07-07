Гаррі Кейн забив вирішальний гол у матчі після спірного пенальті

Збірна Англії завдяки спірному пенальті обіграла збірну Данії у півфіналі Євро-2020 з рахунком 2:1 та стала другим фіналістом турніру. Голами у матчі відзначилися Міккель Дамсгор (30’), Сімон К’єр (39’, автогол) та Гаррі Кейн (104’). У фіналі англійці зустрінуться з італійцями 11 липня.

Англійці розпочали матч з потужного пресингу та за перші 15 хвилин встигли створити кілька гольових моментів біля воріт Каспера Шмейхеля. Проте данцям вдалося погасити натиск противника і на 30 хвилині відкрити рахунок: Міккель Дамсгор потужним ударом зі штрафного забиває перший на цьому Чемпіонаті Європи м’яч у ворота збірної Англії.

Менш ніж за 10 хвилин капітан англійців Гаррі Кейн обходить оборону данців точним пасом на хід Букайо Сака, простріл якого замкнув Сімон К’єр та зрівняв рахунок у матчі. У будь-якому випадку в данців не було шансів: якби К’єр не встиг до м’яча, його б добив у ворота Рахім Стерлінг.

На початку другого тайму обидві команди показали максимальне бажання потрапити до фіналу. На 52 хвилині Джордан Пікфорд витягнув м’яча з нижнього кута після удару Каспера Дольберга, а вже за кілька хвилин Каспер Шмейхель в падінні пальцями правої руки не дав забити гол Гаррі Магвайру під дальню штангу.

Ще низку атак англійці провели у середині тайму, проте безрезультатно. Під кінець основного часу данці спробували забити з кутового, але Яннік Вестергор невдало скинув м’яч назад. Збірна Англії відповіла кількома потужними атаками у компенсований шість хвилин, та все ж гра перейшла в овертайм.

У першому екстра-таймі атакувала переважно Англія, проте данці фантастично грали в захисті. Під кінець 15-хвилинки Рахім Стерлінг заробив дуже спірний пенальті. Удар Гаррі Кейна з 11-метрової позначки парирував Каспер Шмейхель, проте капітан англійців чітко зіграв на добиванні – 2:1. У другому екстра-таймі англійські гравці холоднокровно тримали під контролем м’яч і не дали данцям відігратися.

Збірна Англії вперше у своїй історії зіграє у фіналі Чемпіонату Європи. Її суперником буде збірна Італії, яка у півфіналі за результатом серії пенальті перемогла Іспанію. Переможець Євро-2020 визначиться 11 липня на рідному для англійців стадіоні «Вемблі» в Лондоні, стартовий свисток – о 22:00.