Збірна Італії вийшла до фіналу чемпіонату Європи з футболу, обігравши у півфінальному матчі команду Іспанії. Гра проходила у Лондоні на стадіоні «Вемблі».

Рахунок відкрили італійці – на 60-й хвилині по воротах іспанців влучно пробив Федеріко Кьєза. Команді Іспанії вдалося зрівняти рахунок через 21 хвилину – це зробив нападник італійського «Ювентуса» Альваро Мората.

Такий рахунок зберігся до кінця основного та додаткового часу. У серії післяматчевих пенальті точнішими були саме італійці – 4:2.

Таким чином, Італія зіграє у головному матчі турніру 11 липня. Суперник італійців визначиться у середу, у матчі між командами Англії та Данії.

Збірна України припинила боротьбу на Євро-2020 після поразки від Англії в 1/4 фіналу.

Учасники Євро-2020 загалом отримають 371 млн євро – на 70 млн більше, ніж було розподілено між 24 учасниками фінальної стадії першості у Франції в 2016 році. 16 млн євро з цієї суми отримає збірна України.