Джордан Гендерсон забив четвертий м'яч у ворота збірної України

Збірна України поступилася збірній Англії у матчі чвертьфіналу Євро-2020 з рахунком 0:4 та вилетіла з турніру. Натомість Англія зіграє у півфіналі з Данією 7 липня в Лондоні.

Українці пропустили швидкий гол: на четвертій хвилині матчу м’яч у ворота Георгія Бущана після передачі Рахіма Стерлінга забив капітан англійців Гаррі Кейн. Упродовж першого тайму збірна України мала кілька шансів зрівняти рахунок, а Англія – збільшити перевагу, проте більше забитих м’ячів не було.

За перший тайм кількість ударів по воротах була рівна – 5:5, в України – один у площину, в Англії – два. Англійці незначно переважали за відсотком володіння м’яча – 52% проти 48%. Водночас точність передач у збірної України була краща – 88% проти 86%, і українці зберігали шанси відігратися та вийти вперед.

Проте вже на першій хвилині другого тайму українці пропускають вдруге: Гаррі Магвайр забиває після подачі зі штрафного, а ще за чотири хвилини Гаррі Кейн збільшує перевагу англійців до трьох м’ячів. На 63 хвилині матчу Джордан Гендерсон забиває четвертий гол.

Збірна України їде додому в статусі однієї з восьми найкращих національних команд Європи, а Англія зіграє у півфіналі з Данією 7 липня в Лондоні. На день раніше, 6 липня, інший фіналіст визначиться в поєдинку між Іспанією та Італією. Старт фінального матчу Євро-2020 на «Вемблі» в Лондоні запланований на 22:00 11 липня.