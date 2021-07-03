Збірна України увійшла до вісімки найкращих футбольних команд Європи впершу у своїй історії. Обігравши Швецію, вона вийшла до чвертьфіналу Євро-2020 і сьогодні о 22:00 зустрінеться на полі зі збірною Англії. Переможець нинішнього матчу зіграє у півфіналі 7 липня в Лондоні з Данією.

ZAXID.NET веде пряму текстову трансляцію найважливіших моментів матчу. Для повноцінного перегляду трансляції вимкніть AdBlock.