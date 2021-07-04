Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка вперше в історії дійшла до 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу

Збірна України заробила 16 млн євро за час свого виступу на Євро-2020, пише Tribuna.com з посиланням на дані офіційного сайту УЄФА.

Потрапляння до фінальної частини чемпіонату Європи автоматично принесло Українській асоціації футболу (УАФ) 9,25 млн євро. 1,5 млн євро збірна України заробила завдяки перемозі над збірною Північної Македонії на груповому етапі (2:1). Ще 2 мільйони євро належить до виплати за вихід в 1/8 фіналу, а також 3,25 мільйона євро за вихід до чвертьфіналу турніру. Таким чином, загальна сума становить 16 мільйонів євро.

Нагадаємо, що у стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3. У 2-му турі «жовто-синім» вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію – 2:1. У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.

У підсумку українська збірна посіла в групі C третє місце, але вийшла в плей-офф. Українська збірна стала однією з чотирьох найкращих команд, які зайняли треті місця, і вперше пробилася в плей-офф чемпіонатів Європи.

В 1/8 фіналу збірна України в овертаймі вирвала перемогу у Швеції завдяки голу Артема Довбика – 2:1. Таким чином, Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу футбольного чемпіонату Європи. Однак в 1/4 фіналу збірна України програла Англії з рахунком 0:4.