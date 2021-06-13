Збірна України зіграла перший матч на Євро-2020. В Амстердамі наша команда зіграла проти збірної Нідерландів.

Матч видався по справжньому бойовим. Збірна Нідерландів у першому таймі створила більше моментів, щоб відзначитися, але доволі надійно у наших воротах діяв Георгій Бущан. Він декілька разів рятував збірну України від пропущених голів.

Усі п’ять голів було забито вже у другому таймі. Першими рахунок в цьому матчі відкрили нідерландці – Вейналдум відзначився після помилки наших захисників, пробиваючи майже по порожніх воротах.

За шість хвилин рахунок на табло вже був 2:0. Вегхорст скористався черговою помилкою українців. Хоча в цьому епізоді наші футболісти сигналізували про порушення правил суперниками. І цей момент переглядали VAR-арбітри. Але порушення не зафіксували.

Та українці не виключилися з гри. І таки зуміли не лише забити, але й зрівняти рахунок. Спочатку забив Ярмоленко чудовим ударом у верхній дальній кут воріт – Стекеленбург був просто безсилим в цьому епізоді. А за чотири хвилин вже Яремчук головою відправив м’яч у ворота після навісу від Маліновського зі штрафного.

Та втримати позитивний результат збірна України не зуміла. На 85-й хвилині Дамфріс теж відзначився ударом головою – цього разу Бущан не врятував.

Нідерланди – Україна 3:2

Голи: Вейналдум, 52, Вехгорст, 58, Дамфріс, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79

Україна стартує на Євро-2020 з поразки. Але забиває голи (на Євро-2016 ми програли три матчі, не забивши жодного разу). Наступний матч наша команда проведе вже 17 червня в Бухаресті проти збірної північної Македонії.