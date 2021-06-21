Українці програли австріцям з рахунком 0:1

Збірна України 21 червня програла останній матч групового етапу Євро-2020 збірній Австрії з рахунком 0:1. Єдиний гол у грі забив Крістоф Баумгартнер на 21 хвилині. Таким чином українці завершили груповий етап з трьома очками та ще можуть вийти до 1/8 фіналу чемпіонату з третього місця.

Обидві команди підійшли до нинішнього матчу в Бухаресті з однаковою кількістю очок, програвши попередньо Нідерландам та обігравши Македонію. Завдяки більшій кількості забитих м’ячів в попередніх матчах збірна України мала незначну перевагу та перебувала на другому місці в групі. Збірну Австрії це помітно не влаштовувало: австрійці розпочали матч з активного пресингу та не давали розслабитися українцям ні на мить.

Рахунок у матчі після кількох контратак відкрили австрійці на 21 хвилині – Крістоф Баумгартнер відправив м’яч у ворота українців після подачі з кутового. Можливість зрівняти цифри на табло на 29 хвилині мав капітан української збірної Андрій Ярмоленко, проте не зміг добити м’яч в пустий кут після сейву Даніеля Бахманна.

На 42 хвилині Марко Арнаутович вийшов один на один з українським воротарем, проте пробив неточно. Ще один дуже небезпечний момент у першому таймі біля воріт Бущана створили Марсель Забітцер та Марко Арнаутович вже в додатковий час, але останній пробив у руки голкіперу.

На перерву команди пішли при очевидній перевазі збірної Австрії, у якої було 13 ударів по воротах, з яких три – у площину, тоді як українці вдарили по воротах Даніеля Бахманна лише раз. Переважали австрійці і за кутовими – вісім проти двох в збірної України.

Не втратили темпу австрійці і в другому таймі. Водночас українці виглядали дещо впевненіше та частіше атакували ворота опонентів, проте безуспішно. На 61 хвилині Штефан Лайнер зрізав м’яч у власні ворота після штрафного української збірної, проте Бахманн врятував ситуацію. На 87 хвилині Роман Яремчук пробивав у дальній кут, проте неточно. Так само збільшити перевагу не вдалося і збірній Австрії.

У паралельному матчі Нідерланди впевнено обіграли збірну Північної Македонії та зберегли для української збірної шанси вийти в 1/8 фіналу. Нагадаємо, що нововведення Євро-2020 передбачають вихід з групи до наступного етапу турніру чотирьох найкращих збірних, які зайняли треті місця в групах. Остаточно відомо, чи проходить збірна України далі, буде 23 червня після завершення всіх матчів групового етапу.