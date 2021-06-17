Російські політики обурились поведінкою українських фанів під час матчу між Україною та Північною Македонією

Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев закликав жорстко відреагувати на скандування українськими фанатами на матчі Євро-2020 в Бухаресті Україна - Північна Македонія образливого гасла про президента Росії Володимира Путіна. Про це пише «Газета.Ru».

Свищев вважає, що скандування гасла в якому згаданий російський президент, є «добре спланованою провокацією проти Росії».

«Це, однозначно, …провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати. УЄФА зобов'язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ, провести розслідування і покарати організаторів акції з повною суворістю», – заявив він.

Нагадаємо, що збірна України обіграла збірну Північної Македонії в другому матчі групового етапу на Чемпіонаті Європи 2020 з рахунком 2:1. У першому таймі відзначилися українці Андрій Ярмоленко (29') та Роман Яремчук (34'), у другому – македонець Езджан Аліоскі (55', пенальті).

Зауважимо, що це вже не вперше у Росії висловлюють своє невдоволення стосовно національної збірної України в рамках проведення Євро-2020. Зокрема, 10 червня УЄФА дозволила українській збірній виступати у футболках, на яких зображено мапу України (включно з окупованим Росією Кримом» і гаслом «Слава Україні!». Разом з тим УЄФА зобов’язала українську збірну прибрати з внутрішнього боку футболок гасло «Героям слава!» або замалювати його, оскільки воно, як вважають в УЄФА, є «мілітаристським». Таке рішення європейська футбольна спілка ухвалила після звернення Російського футбольного союзу, в якому той висловив «стурбованість» цими гаслами.