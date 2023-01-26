В Одесі ввечері 25 січня після оголошення повітряної тривоги чоловік запустив феєрверк на вулиці генерала Бочарова. Правоохоронці затримали порушника. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко 26 січня.

«Поліція вже затримала порушника та він в усьому зізнався. Іноді просто неможливо зрозуміти неадекватні вчинки деяких людей. Якщо він запустив їх через власну тупість, це ще пів біди, але якщо він зробив це навмисне, це вже буде зовсім інша історія», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ввечері 25 січня після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі, Херсоні та Вільнянську на Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

Використання піротехнічних виробів у період дії воєнного стану офіційно заборонене. У військовій адміністрації столиці пояснювали, що недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан киян в умовах повномасштабної російської збройної агресії та очікування на ракетні удари.

Окрім того, Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект про заборону використання салютів і петард.